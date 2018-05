13 nanometer... 19 mei 2018

... Of dertien miljoenste millimeter. Zo 'groot' is het allerkleinste voorwerp dat onze vingertoppen kunnen voelen. In 2013 legden onderzoekers van het Zweedse Institute of Technology enkele proefpersonen twee verschillende panelen voor. Terwijl het ene paneel perfect glad was, zaten in het andere dus die piepkleine groefjes met 13 nanometer verschil. En dat bleek tot verbazing van de onderzoekers perfect voelbaar voor onze vingers. (StV)