13% meer Rilatine verkocht tijdens examens 20 december 2018

Tijdens de examenperiode wordt 13% meer Rilatine verkocht. Blokkende studenten gebruiken het medicijn vaak om zich beter te kunnen concentreren, zo schrijft 'La Capitale'. Rilatine is een middel om hyperactiviteit bij ADHD-patiënten in te perken, maar kan bij mensen zonder de stoornis net stimulerend werken. Experts waarschuwen voor gevaarlijke bijwerkingen bij niet-gecontroleerd gebruik, zoals hoofdpijn, depressieve klachten of verminderde eetlust, die zelfs tot eetstoornissen kan leiden. Bovendien verbetert Rilatine de studieprestaties niet: je bent meer gebaat bij een kop koffie of een glas cola.