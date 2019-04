Exclusief voor abonnees 13 matchen trainer bij Anderlecht? Geen record 17 april 2019

Honderd dagen: van 7 januari tot 16 april. Dertien matchen, eigenlijk zelfs maar twaalf en dertig minuten. Daar hebben de Anderlechtfans voor gezorgd. Maar een record is het niet - Rutten kan opgelucht ademhalen. Twee trainers kregen nog minder tijd om zich te bewijzen in het Astridpark. Herbert Neumann moest in 1995 opkrassen na vier wedstrijden - waarvan twee in de voorronde van de Champions League, Martin McLaren kreeg vlak na de tweede Wereldoorlog acht matchen. (FDZ/JSe)

