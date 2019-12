Exclusief voor abonnees 13. Jean-Marie Dedecker: De onafhankelijke Plaats 13: Jean-Marie Dedecker Redactie

27 december 2019

00u00 1

Het is dat zijn lieve vrouw het hem wijselijk verbiedt, dat hij op 67 zijn krachten voelt afnemen en dat hij zijn handen meer dan vol heeft als burgemeester van Middelkerke, want anders zou Jean-Marie Dedecker nog een laatste keer opkomen onder eigen naam - LDD - mochten er straks vervroegde verkiezingen komen. Bij die van 26 mei 2019 duwde hij de West-Vlaamse lijst van N-VA en haalde hij bijna evenveel voorkeurstemmen als lijsttrekker Sander Loones. Dat deed hij als onafhankelijke. Van nature. En in ruil voor vele Vlaamse regeringsmiljoenen die van Middelkerke een parel aan de kust moeten maken. Maar afhankelijk is de N-VA toch vooral van hém. Want gaat hij morgen weer zijn eigen gang, dan kost dat de hele rechterzijde stemmen. Waar N-VA, Vlaams Belang en Open Vld elkaar kruisen, op dat snijpunt zit Dedecker. Vertolker van ongehoorde meningen, heraut van het gezond verstand, verdediger van het onverdedigbare. Al twintig jaar een politicus als geen ander. (JS)

