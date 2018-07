13-jarige vluchtelingen springen van containerschip 11 juli 2018

Gisterochtend zijn vier illegalen van een containerschip in het dokwater in de Antwerpse haven gesprongen. De vier vluchtelingen, onder wie twee jongens van 13 jaar, konden uit het water worden gehaald. Eén van de jongemannen zette het na zijn redding op een lopen, maar kon later worden gearresteerd. De vier zijn van Afrikaanse afkomst en werden voor medische verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Daarna nam de politie hen mee en stelde hen ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken. (PLA)