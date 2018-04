13-jarig meisje in ziekenhuis met 2.81 promille 03 april 2018

Een 13-jarig meisje is afgelopen weekend bewusteloos in het ziekenhuis van Torhout binnengebracht met 2.81 promille. Dat is het equivalent van 15 glazen bier voor een vrouw van 50 kilogram. De ouders hadden hun dochter vrijdagavond afgezet bij een vriendinnetje thuis in Eernegem. Wat later trokken de tieners stiekem naar een fuif. Daar kon het kind moeiteloos volop alcohol drinken, hoewel ze duidelijk jonger dan 16 was. De politie onderzoekt de zaak. (JHM)