Exclusief voor abonnees 13 inbraken en diefstallen om gokverslaving te financieren 05 juli 2019

Een veertiger uit Middelkerke is veroordeeld tot 2 jaar cel en 400 euro boete, omdat hij inbraken pleegde om zijn gokverslaving te kunnen financieren. In enkele maanden tijd werd hij liefst 100 keer gefilmd door de camera's aan het casino in Middelkerke, waar hij zijn buit verspeelde. In totaal moest hij zich verantwoorden voor 13 inbraken en diefstallen of pogingen daartoe. Hij sloeg onder meer toe in een tandartspraktijk en een kringwinkel, waar hij het alarm onklaar maakte en aan de haal ging met de kluis. Voor die laatste feiten moet hij een voorlopige schadevergoeding van 12.000 euro betalen. De man zou zich nu laten behandelen voor zijn gokverslaving. In het casino kan hij sowieso niet meer terecht: dat is inmiddels gesloopt.

