13 graden met oudjaar

Het nieuwjaarsweekend wordt uitzonderlijk zacht, maar winderig en regenachtig. We krijgen temperaturen tot 13 graden in Vlaanderen en 9 graden in Hoog-België. Maar aangenaam weer wordt het niet: er staan rukwinden van 75 tot 90 km per uur en zondag gaat het een groot deel van de dag ook nog fel regenen. Op maandag - nieuwjaarsdag - wordt het wisselvallig met afwisselend opklaringen en lokale buien. Toch maar een stevige paraplu meenemen op familiebezoek, dus.

