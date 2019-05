Exclusief voor abonnees 13 gewonden bij explosie door bompakket in Lyon 25 mei 2019

00u00 0

Bij een explosie in een voetgangerszone in het Franse Lyon zijn gisteren rond 17.30 uur zeker dertien mensen gewond geraakt, onder wie een meisje van acht. De ontploffing werd veroorzaakt door een bompakket, zegt het parket. Volgens een politiebron bevatte het explosief, dat op een hoek bij een bakkerswinkel was neergelegd, schroeven of bouten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis