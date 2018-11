13 chauffeurs per dag staan op pechstrook (zonder pech) 14 november 2018

00u00 0

Het afgelopen jaar heeft de politie 4.809 chauffeurs beboet die op de pechstrook reden of te lang stilstonden. Dat zijn er omgerekend 13 per dag. "Driekwart van de overtredingen werd vastgesteld in Vlaanderen, zo'n 1.100 in Wallonië en 49 in Brussel", klinkt het. "Het gaat om een daling, want in 2016 waren er in totaal 5.777 overtredingen." Het gebruik van de pechstrook is enkel toegestaan voor wie een technisch of medisch probleem heeft. "Bovendien moet de chauffeur altijd trachten de tijd op de pechstrook zo kort mogelijk te houden", klinkt het. "Een plasje doen of een telefoontje beantwoorden mag dus niet. Ook de pechstrook gebruiken om een file te omzeilen tot de volgende afrit, is verboden." Wie betrapt wordt, riskeert een boete tussen 56 en 116 euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN