Exclusief voor abonnees 13,6% werkt nog voltijds bij pensioenaanvraag 04 november 2019

00u00 0

In 2017 was bijna 87% van de werknemers niet meer voltijds aan de slag op het moment dat ze hun pensioen aanvroegen. Dat meldt 'Le Soir' op basis van cijfers van de FOD Pensioenen. Uit die cijfers blijkt dat 22,6% van de 117.318 nieuwe gepensioneerden in de privésector hun job combineerde met zogenaamde 'gelijkgestelde periodes' zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of deeltijds werk. 63,8% werkte helemaal niet meer, 13,6% was nog voltijds actief. Drie jaar eerder lag dat percentage nog op 12,4%. De krant ziet in die stijging het resultaat van de regeringsmaatregelen om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verbeteren.