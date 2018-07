13.347 Walen vonden dit jaar al werk in Vlaanderen 26 juli 2018

00u00 0

Er werken steeds meer Walen in Vlaanderen. In de eerste vijf maanden van dit jaar vonden 13.347 van hen een job over de taalgrens. Over heel 2017 waren dat er 22.415. We stevenen dus af op een record, zo blijkt uit informatie die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De VDAB reageert niet verrast op de stijging. Zij ondernemen nu al meer initiatieven dan vroeger om werkzoekende Walen aan een job te helpen in Vlaanderen, onder meer door vacatures sneller door te schuiven, het taalaanbod uit te breiden en beurzen te organiseren waar Vlaamse bedrijven met Walen in contact komen. In Wallonië was eind vorig jaar nog 13,6% van de beroepsbevolking werkloos.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN