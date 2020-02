Exclusief voor abonnees 12 Cijfer van de week 22 februari 2020

Twelve points. Douze points. Dat is uiteraard de verhoopte score voor 'Release Me', de song waarmee Hooverphonic in mei naar Eurosong in Rotterdam trekt. In eigen land maakte de inzending gemengde reacties los, maar zoals Alex Callier zelf opmerkt: wij moeten die twaalf punten dan ook niet geven.