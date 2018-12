12 27 december 2018

Mathieu van der Poel (23, Corendon-Circus) pakte zijn twaalfde zege op rij. Met een demarrage in ronde 3 maakte hij de kloof, daarna hield hij controle. "Het is niet dat ik met de vingers in de neus rondfietste, ik zat ook de hele tijd tegen mijn omslagpunt aan, maar op het einde kon ik het iets rustiger aandoen", vertelde hij. "Als Van Aert dan volle risico's neemt, is het logisch dat hij dichterbij komt (van 32 naar 16 seconden, red.). Maar ik merk wel dat hij sterker wordt. Het is geen geheim dat hij naar het WK toewerkt. Zelf zou ik mijn seizoen zo niet willen afwerken. Zelfs als hij straks opnieuw wereldkampioen wordt, zou ik niet willen wisselen." (BA)