Exclusief voor abonnees 129 meldingen over loverboys: "Ook slachtoffer van 12 jaar" 21 december 2019

00u00 0

Bij het meldpunt voor loverboys van de Antwerpse vzw Payoke zijn dit jaar al 129 meldingen binnengekomen over mogelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. Het jongste slachtoffer was twaalf jaar. In 25 dossiers was er volgens onderzoek van Payoke daadwerkelijk een loverboy in het spel. "Het gaat daarbij om 10 meldingen van dit jaar en 15 uit 2018", zegt Frederik Dejonghe, jurist bij Payoke. "De dossiers worden verder besproken met politie en parket en we bekijken of we de meisjes in kwestie kunnen laten erkennen als slachtoffers van mensenhandel, zodat we hen nog verdere begeleiding kunnen geven." In 16 gevallen ging het trouwens om loos alarm. (SRB)