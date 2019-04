Exclusief voor abonnees 125 11 april 2019

Dat is het totale doelpuntensaldo van Ronaldo in de Champions League na zijn goal in de 45ste minuut in de ArenA (foto). Zo verstevigt de Portugees zijn positie als topschutter aller tijden in de CL - Lionel Messi kwam niet tot scoren en blijft op 108 goals steken. Het was te denken dat Ajax er eentje kon vrezen van CR7. Alleen Juventus (10) en Bayern München (9) kregen er meer om de oren van Ronaldo, die nu al acht keer scoorde tegen Ajax in de Champions League. Het wordt voor de Ajacieden angstig afwachten of de 34-jarige spits van Juve er in de return in Turijn nog goals zal bijdoen, want in de kwartfinales is hij meestal goed bij schot: zijn teller staat er al op 24 goals. (VH)