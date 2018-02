125 gedetineerden moeten op matras op de grond slapen 08 februari 2018

Liefst 125 gedetineerden moeten momenteel op een matras op de grond slapen. Dat antwoordde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gisteren in de Kamer op een vraag van Annick Lambrecht (sp.a). Alles samen gaat het om 107 mannen en 18 vrouwen. Opvallend is dat er in Hasselt sprake is van 76 gedetineerden, onder wie 9 vrouwen. Verder slapen ook in de gevangenissen van Antwerpen, Brugge, Gent, Ieper, Marche-en-Famenne en Nijvel gedetineerden op een matras op de grond. Geens zegt dat te betreuren en "alles in het werk te stellen om op korte termijn extra capaciteit te voorzien". (AG)