Exclusief voor abonnees 125.000 zelfstandigen aan rand van faillissement 23 april 2020

00u00

Ruim één op de zes zelfstandigen vreest voor een faillissement of stopzetting als er over een maand niet wordt heropgestart en/of er bijkomende steunmaatregelen komen. Dat blijkt uit een rondvraag bij 2.200 zelfstandigen en kmo's. 90% kent een "aanzienlijk" omzetverlies. Van die groep hebben 6 op de 10 een omzetverlies boven de 50%, 4 op de 10 hebben zelfs zo goed als géén inkomen meer. "Als er binnen de vier weken geen veilige heropstart komt, dreigt 18% van de 734.000 zelfstandigen in hoofdberoep - of zo'n 125.000 kmo's - over de kop te gaan of te moeten stoppen en in armoede terecht te komen", zegt Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Het NSZ vraagt uitdrukkelijk dat kleine ondernemers als eersten mogen heropenen. "Ze hebben als eigenaar meer te zeggen in hun zaak en kunnen flexibeler kijken hoe

