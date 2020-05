Exclusief voor abonnees 124 voertuigen in beslag genomen in Vlaamse Ardennen 20 mei 2020

Met groot machtsvertoon is de federale politie gisterochtend binnengevallen op verschillende locaties die gelinkt zijn aan een 51-jarige man uit Brakel. Laurenzo V.M. ontsnapte in 2017 nog aan meerdere aanslagen, onder meer met granaten. Nu wordt hij verdacht van grootschalige zwendel in luxewagens en motoren. De speurders hielden eerst een huiszoeking in de woning van V.M., daarna trokken ze naar een voormalige garage in Lierde, een gesloten fietsenspeciaalzaak in Herzele en een pand in Geraardsbergen. In het ING-kantoor in dezelfde stad werd de kluis van V.M. in beslag genomen. Alles samen zijn bij de huiszoekingen 37 auto's en 87 motorfietsen geconfisqueerd. Zes verdachten zijn opgepakt en meegenomen voor verhoor. (FEL/KMJ/DCRB)

