124% meer terreinwagens in vijf jaar 09 april 2018

De Belg is dol op terreinwagens, ook wel bekend als 'crossovers' of SUV's ('sport utility vehicles'). Dat blijkt uit de autoinschrijvingscijfers van de eerste drie maanden van het jaar, die 'De Tijd' kon inkijken. In die periode werden bijna 57.000 terreinwagens ingeschreven. Dat zijn er amper 16.000 minder dan in het hele jaar 2012. Geen enkel ander type voertuig verkoopt beter.

