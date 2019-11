Exclusief voor abonnees 120 weken out door blessures in eerste carrière 05 november 2019

Met blessureleed was Kim Clijsters ook in haar eerste carrière vertrouwd. Van bij haar opmars als tiener tot haar afscheid in de US Open van 2012 kende ze een indrukwekkende reeks van fysieke tegenslagen. In aantal weken rust en revalidatie uitgedrukt stond ze in totaal liefst 120 weken aan de kant, en dat op een totale carrière van 687 weken - te rekenen van bij haar start als prof in de zomer van 1997, exclusief de periode dat ze gestopt was tijdens haar zwangerschap en geboorte van Jada. Omgerekend was Clijsters zo'n 17% van de tijd in haar carrière geblesseerd. (BF)