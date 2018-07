12% positief tijdens BOB-controle in Brussel 02 juli 2018

37 van de 300 bestuurders - dat is zowat 12% - die in de nacht van zaterdag op zondag in Oudergem moesten blazen, had gedronken. De Brusselse politie hield de zomerse BOB-controle ter hoogte van het metrostation Delta. De bestuurder die het diepst in het glas gekeken had, had 1,08 promille in z'n bloed.