12 miljoen

Brussels Airport heeft de voorbije zes maanden ruim 12,06 miljoen passagiers over de vloer gekregen, of 4,4 % meer dan een jaar geleden. In elke maand boekte Brussels Airport een nieuw record. Voor juni was dat 2,3 miljoen reizigers, waarvan 926.901 voor vluchten van Brussels Airlines. De exploitant van de luchthaven van Zaventem ziet twee redenen voor de stijgende passagiersaantallen. "De langeafstandsvluchten groeien sterk, onder meer dankzij de komst van nieuwe maatschappijen (zoals Cathay Pacific), nieuwe bestemmingen (Shanghai, Shenzhen en Hongkong) en extra vluchten naar Dubai." Ook was er een forse heropleving van de chartervluchten naar Turkije, Egypte en Tunesië. De vrachttrafiek groeide in de eerste jaarhelft ook fors, met bijna 7% tot 368.000 ton.

