12 miljoen klanten per dag

KFC kent zijn oorsprong in 1930, tijdens de Grote Depressie. Harland Sanders begint goedkope kipgerechten te serveren in een tankstation in North Corbin, in Kentucky. Omdat hij met zijn restaurant ook het belabberde culinaire imago van de Amerikaanse staat opkrikt, krijgt hij van de gouverneur de eretitel 'Colonel Kentucky'. Toch blijft Sanders jarenlang sleutelen aan een nieuw recept. Zijn uitdaging? Zo snel mogelijk kip frituren. In 1940 is het klaar, in 1952 opent 'Colonel Sanders' de eerste vestiging van Kentucky Fried Chicken. Begin jaren 60 zijn er 600 vestigingen in de VS. In 1964 verkoopt Sanders zijn aandelen voor 2 miljoen dollar. De eerste overzeese franchise opent in 1974 in Engeland, in 1987 volgt China. Vandaag bedient KFC dagelijks 12 miljoen klanten in 18.000 vestigingen in 115 landen. Sanders overleed in 1980 op 90-jarige leeftijd, maar is nog altijd de mascotte van het bedrijf. Zijn beeltenis prijkt in het logo van KFC. (LB)

