12% meer Belgische wijn geproduceerd (ondanks het slechte weer) 05 april 2018

De weersomstandigheden waren voor het tweede jaar op rij niet optimaal, maar toch is er in 2017 liefst 12% meer wijn geproduceerd in ons land. In totaal gaat het om 845.078 liter. Ook het aantal wijnbouwers nam toe, van 117 tot 129. Het wijnareaal breidde uit van 259 tot 341 hectare. Dat blijkt uit cijfers van minister van Economie Kris Peeters (CD&V). Vooral schuimwijn zit in de lift. Die is met 345.036 liter (41%) ook de belangrijkste Belgische wijn, gevolgd door witte wijn (339.243 liter of 40%). Rode wijn (16%) en rosé (3%) nemen veel kleinere aandelen in. Van de totale productie in 2017 werd iets meer dan de helft, of 55%, in Vlaanderen gerealiseerd, vooral in Limburg en Vlaams-Brabant. Onze wijnsector kende in 2015 een record met een productie van 1.025.499 liter.

