12% meer Barbies verkocht, en toch schrapt Mattel 2.200 jobs 27 juli 2018

De Amerikaanse speelgoedmaker Mattel zet het mes in zijn personeelsbestand. De maker van onder meer Barbie en Hot Wheels wil 22% van de banen schrappen. Eind vorig jaar werkten bij Mattel zo'n 35.000 mensen, van wie het merendeel buiten de Verenigde Staten. In totaal wil het bedrijf 650 miljoen dollar besparen. De omzet van de speelgoedmaker daalde immers voor het vierde kwartaal op rij, met 14% naar 841 miljoen dollar, onder meer door het faillissement van de speelgoedwinkelketen Toys 'R' Us. Dat leidde tot een verlies van 241 miljoen dollar. Nochtans doet zowel Barbie als Hot Wheels het goed: de verkoop van de bekende poppen steeg met 12%, die van de autootjes met 21%.

