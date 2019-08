Exclusief voor abonnees 12% meer autopech door AdBlue 27 augustus 2019

Reisbijstandsorganisatie VAB kreeg dit jaar al 12% meer oproepen voor auto's met motorpech omdat ze hun reservoir met AdBlue niet hadden bijgevuld. Dat meldt 'VTM Nieuws'. AdBlue is een mengeling van water en ureum en maakt de uitlaatgassen van dieselmotoren schoner. Als die AdBlue bijna op is, krijg je 2.000 of 3.000 kilometer voordien een signaal dat het reservoir bijna leeg is. Automobilisten vergeten echter vaak dat bij te vullen, wat leidt tot motorpech. Per liter AdBlue rijd je zo'n 1.000 kilometer. De meeste wagens hebben een reservoir tussen de 10 en 20 liter. (MAC)