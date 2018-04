12 maanden cel voor handtastelijke pater Piet (96) 11 april 2018

De 96-jarige 'pater Piet' van Don Bosco in Oud-Heverlee is veroordeeld tot 12 maanden cel voor de aanranding van een 16-jarige jongen. De rechter hield geen rekening met de hoge leeftijd van de pater, wel met gelijkaardige feiten in 1998 waar de geestelijke toen wegkwam met probatieopschorting. Pater Piet werd drie jaar geleden nog gelauwerd als oudste kindermonitor van het land. Een jaar later vergreep hij zich aan een tiener die op retraite was bij de Salesianen. De negentiger nodigde de jongen uit op zijn kamer om een film te kijken, maar kon er zijn handen niet thuishouden. Toen de feiten aan het licht kwamen, werd hij overgeplaatst naar een andere kloostergemeenschap. Hij moet zijn slachtoffer een schadevergoeding van goed 4.000 euro en wordt voor 5 jaar ontzet uit zijn rechten. De pater mag ook tien jaar lang geen contact meer hebben met minderjarigen. Momenteel verblijft de man in een rusthuis. (KAR)

