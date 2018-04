12-jarige lost 3 Rubik's Kubussen tegelijk op... al jonglerend 14 april 2018

00u00 0

Het overgrote deel van de wereldbevolking (94%) kan er niet eens ééntje oplossen, maar deze 12-jarige Chinese knaap heeft geen enkele moeite met Rubik' s Kubussen. Que Jianyu lost er drie tegelijk op, en doet dat zelfs al jonglerend, zo bewees hij in talentenshow 'Dream of China'. Hij had er 5 minuten en 6 seconden voor nodig, goed voor een wereldrecord. Het filmpje van zijn stunt is intussen viraal gegaan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN