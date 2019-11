Exclusief voor abonnees 12-jarige jongen betast door werknemer in toilet restaurant 26 november 2019

Een 28-jarige Afghaan uit Blankenberge heeft opschorting van straf gekregen voor de aanranding van een 12-jarige jongen. De feiten speelden zich op 7 juli 2016 af. Het slachtoffer bezocht met z'n ouders een restaurant langs de Zeedijk in Blankenberge. Toen hij naar het toilet was geweest, vertelde de jongen dat een man hem betast had aan z'n geslachtsdeel en achterwerk. S.B. verklaarde eerst dat het om onschuldige aanrakingen ging, maar bekende net voor hij een test aan de leugendetector moest afleggen. De rechtbank gaf hem geen straf om z'n reclassering niet in het gedrang te brengen. "De beklaagde volgt lessen Nederlands, is bijna altijd aan het werk geweest en wordt begeleid door het OCMW", klonk de motivering van het vonnis. (SDVO)

