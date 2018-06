12-jarige dealer opgepakt in Charleroi 06 juni 2018

De politie van Charleroi heeft maandag in het centrum van de stad een 12-jarige jongen opgepakt met een kleine hoeveelheid cannabis en cash op zak. Het gedrag van de jongen in de buurt van een auto trok de aandacht van de agenten. Toen de verdachte de politiecombi in de gaten kreeg, sloeg hij op de vlucht. Na de arrestatie werd de jongen gecontroleerd. Hij had 3,6 gram wiet op zak en een som geld. De jongen verblijft illegaal in het land en was gevlucht uit een opvangcentrum. Hij werd opgepakt en overgedragen aan het jeugdparket van Charleroi.