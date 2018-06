12-jarig meisje bespringt dief om gestolen rugzak terug te pakken 14 juni 2018

Een 12-jarig meisje uit Brussel heeft in het park van Vorst eigenhandig een rugzakdief tegengehouden. Ema was zondag met haar moeder en broer in het park, toen een dief stiekem de tas stal. Even later herkende Ema de rugzak, die over de schouder van de dief bungelde. "Ik rende naar hem toe en sprong op hem", zegt het meisje in 'La Capitale'. "Dat is de rugzak van m'n broer. Geef hem terug!", riep ze tegen de man. Toch gaf hij de zak niet terug. Ema haalde snel haar oom - schepen van Stedenbouw Thierry Van Campenhout in Sint-Gillis en toevallig ook in het park - erbij. Twee omstaanders hadden ervoor gezorgd dat de dief niet wegliep tot de politie kwam. Wat bleek? In de rugzak zaten meer gestolen spullen waaronder een gsm en portefeuilles. Hoewel Ema heel dapper was, had ze zichzelf in gevaar kunnen brengen. "Ik dacht niet na. Ik was woest. Maar volgende keer zal ik hulp inroepen van mensen om me heen", belooft ze. (SRB)

