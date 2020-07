Exclusief voor abonnees 12 jaar cel voor Brusselse serieverkrachter 01 juli 2020

00u00 0

De 44-jarige Yassine B. is gisteren door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 12 jaar cel voor een reeks verkrachtingen en aanrandingen. De man, een oud-chauffeur van de MIVB, sloeg tussen juli 2016 en november 2019 meermaals toe rond de campus van de Université Libre de Bruxelles (ULB), waar hij dronken studentes uitzocht. Het parket had tien jaar cel gevorderd. De rechtbank deed er nog twee jaar bij. "De beklaagde heeft als een echt seksueel roofdier gehandeld. De feiten getuigen van een enorm misprijzen voor de fysieke, psychische en seksuele integriteit van zijn slachtoffers. Hij is een reëel gevaar voor de samenleving", aldus de rechtbank. Opvallend: de Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB krijgt 15.000 euro schadevergoeding voor reputatieschade. De serieverkrachter gaf zich uit als Collecto-, taxi- of Uber-chauffeur en droeg telkens zijn MIVB-uniform.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen