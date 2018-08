12 ijspralines, 3 smaken IJsje van de week 04 augustus 2018

Niemand die in de Ola-fabriek van - godbetert - Baasrode in 1989 ook maar hadden kunnen vermoeden dat die gigantische frisco met Belgisch roomijs én nog Belgischer krakende chocolade tot zo'n astronomisch succes zou uitgroeien. Vandaag is Magnum een allesoverheersend wereldmerk dat het intussen al enige tijd óók zonder stukje kan. Getuige de 'pints' - die grote troostbrengende potten van 44 cl - én de ijspralines met de aanlokkelijke naam Bomboniera. Enig minpuntje: tot nu toe zaten die steevast als zes met dezelfde Classic-smaak voorverpakt. Net iets te weinig om te delen, zelfs met je geliefde, en tegelijk toch wat monotoon voor de Magnum-fan. Maar zie: voortaan wachten de Bomboniera's ook met zijn twaalven in het koelvak, verdeeld over het trio Classic-Almond-White. En wie zich tot één, of welaan dan, twee pralines kan bedwingen, heeft nog altijd maar 30, respectievelijk 60 calorietjes binnen. Zelfs de prijs valt mee, met 3,59 euro per doosje van 12. Verkrijgbaar in de grotere supermarkten. (StV)

