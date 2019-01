12 gewonden bij aanslagen in Tokio en Manchester 02 januari 2019

De antiterreureenheden hebben het onderzoek naar de steekpartij in het station van Manchester in handen genomen. Daar ging een man op oudejaarsavond drie mensen te lijf met een groot keukenmes. Eén van hen was een politieman, die het ziekenhuis intussen alweer mocht verlaten. De dader raakte gewond en is opgepakt. Volgens een ooggetuige riep hij bij de aanval verschillende malen "Allah". Over zijn identiteit is nog niets meegedeeld. Ook in de Japanse hoofdstad Tokio vielen er gewonden op oudejaarsnacht. Een man reed er met zijn wagen doelbewust in op een groep feestgangers die nieuwjaar aan het vieren waren. Hij zou aan de politie verklaard hebben dat hij handelde uit wraak voor de doodstraf, zonder meer details. Eén persoon raakte ernstig gewond, acht anderen hadden lichtere verwondingen. (LVB)

