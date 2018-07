12 doden door ebolavariant in Congo 31 juli 2018

In het noordoosten van Congo zijn minstens twaalf mensen overleden aan een nog onbekende ziekte. De zieken vertoonden symptomen die doen denken aan ebola, zoals koorts, diarree, braken en neusbloedingen. De eerste doden vielen begin juli in het dorp Mangina, vlak bij de grens met Oeganda, meldden plaatselijke autoriteiten. Er werden bloedstalen genomen, die momenteel in een laboratorium worden onderzocht. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een team experts naar de streek gestuurd.

HLN