12 doden bij modderstromen in Jordanië 12 november 2018

Civiele bescherming waden door de modder op zoek naar vermisten in Jordanië. Bij hevig onweer in de regio Dabaa, ten zuiden van de hoofdstad Amman, zijn twaalf mensen om het leven gekomen. De stortregens veroorzaakten zogenaamde 'flash floods', waarbij het water heel snel stijgt. In de wereldberoemde kloof van Petra moesten duizenden toeristen geëvacueerd worden om aan het water te ontsnappen. Ook een autoweg in de woestijn moest in beide richtingen worden afgesloten. (EV)

