12 aanhoudingen voor 'proper' Maximiliaanpark 22 augustus 2019

De Brusselse politie heeft gisterochtend twaalf personen administratief aangehouden rond het Maximiliaanpark. Volgens de politie moesten de arrestaties de gemeentediensten de kans geven het park schoon te maken en de overlast stoppen. "Buurtbewoners hadden geklaagd omdat een aantal mensen zich kwam wassen of hun behoefte doen in de inkomhal van de gebouwen", zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. Hulporganisaties maken zich intussen zorgen over het stijgend aantal vluchtelingen dat zich ophoudt in en rond het Maximiliaanpark. Naargelang de bron zijn dat er tussen 150 en 600.

