... bomen zijn nodig om één mens een heel leven van schrijf- en printpapier te voorzien. Dat rekende het Nederlandse magazine Quest voor: "De wereldwijde papierproductie ligt elk jaar op zo'n 104 miljoen ton. Uit 24 normale bomen (met 12 m hoogte en 20 cm diameter) kan één ton papier geproduceerd worden. Daarvan wordt gemiddeld de helft gebruikt, dus heb je nog maar twaalf bomen nodig voor één ton papier. Doe je die 104 miljoen ton papier dus maal twaalf, dan kom je uit op zo'n 1,2 miljard bomen die we elk jaar nodig hebben voor papier. Met intussen ongeveer 7,5 miljard mensen op aarde komt dat neer op 0,16 bomen per persoon per jaar. Met een gemiddelde levensverwachting in de Lage Landen van 81 jaar, heeft een persoon dus 81 keer 0,16 bomen of 12,96 bomen in één mensenleven nodig."

