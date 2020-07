Exclusief voor abonnees 12,9% minder starters 08 juli 2020

Tijdens de eerste helft van dit jaar hebben 12,9% minder Belgen een eigen zaak opgestart in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen is die daling minder sterk (-8,2%). In Brussel (-19,9%) en Wallonië (-17,31%) is ze meer uitgesproken, blijkt uit een analyse van de zelfstandigenorganisatie Unizo, de personeelsdienstengroep Liantis en het handelsinformatiekantoor Graydon.

Ondanks de terugval waren er in het eerste semester in België nog 45.952 starters, van wie 29.412 in Vlaanderen, 6.288 in Brussel en 10.106 in Wallonië.

