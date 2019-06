Exclusief voor abonnees 12.850 euro als troostprijs 24 juni 2019

Wat op een glorieus weekend kon uitdraaien voor Nafi Thiam, eindigde voor de Naamse kampioen een beetje in mineur - ook financieel. Een Europees record - wat tegelijk synoniem stond voor een stadionrecord in Talence - had de 24-jarige zevenkampster premies van 15.000 en 10.000 euro opgebracht. Door haar elleboogblessure greep ze naast die bonussen. Wel mocht Thiam de winnaarscheque van 11.500 euro ophalen, plus kleine winstpremies van 200 euro in het hoogspringen, kogelstoten en verspringen en een stadionrecord van 750 euro in het hoogspringen. Goed voor een totaal van 12.850 euro, al kon dat dus 37.850 geweest zijn. (VH)