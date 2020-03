Exclusief voor abonnees 12.500 bewoners rusthuizen gevraagd om in hun kamer te blijven 14 maart 2020

De maatregelen in rusthuizen worden er steeds drastischer op. Bij de 120 vestigingen van Senior Living Group wordt officieel aan alle bewoners geadviseerd om op de kamer te blijven, en dat voor onbepaalde duur. "Alle gezamenlijke activiteiten worden opgeschort, net als de eetmomenten in groep", zegt de directie. Het gaat over 12.500 ouderen in ons land. Zo wil de directie vermijden dat als het virus toch binnen geraakt, meteen meerdere bewoners besmet worden. "Het gaat om zware maatregelen, maar we moeten onze bewoners én onze 7.000 personeelsleden beschermen." Het rusthuis wil niet spreken over 'isolatie', hoewel het daar in de praktijk op lijkt. Woonzorgcentrum Ter Kameren in Watermaal-Bosvoorde behoort tot de groep. Daar raakten de afgelopen dagen zeven bewoners besmet.

