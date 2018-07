12.000 fans verwacht voor Supercup 18 juli 2018

Terwijl Club Brugge de competitieopener tegen Eupen één week later wellicht in een vol huis zal afwerken, worden er voor de Supercup van zondag tegen Standard slechts 12.000 fans verwacht. Dit onder andere door de vakantie en het late aanvangsuur (20 uur). De wedstrijd is ook niet opgenomen in het jaarabonnement, omdat de recette tussen beide clubs verdeeld moet worden.