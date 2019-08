Exclusief voor abonnees 11 16 augustus 2019

Waardevoller dan een Antwerpse diamant. Dieumerci Mbokani en Lior Refaelov zijn het onmisbare duo van The Great Old. In alle elf doelpunten dit seizoen had minstens één van beiden een aandeel. Gisteren zorgde de Congolees op assist van de Israeliër voor de goal van de kwalificatie. (VDVJ)