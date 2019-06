Exclusief voor abonnees 119 vergiftigingen door e-sigaret 14 juni 2019

Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar 119 oproepen over vergiftiging met een e-sigaret binnen. In 35% van de gevallen ging het om kinderen. Meestal hadden de kinderen de vloeistof in de 'vapors' ingeslikt. Soms werd er ook gebeld omdat de vloeistof in contact gekomen was met de ogen. Dat heeft niet altijd even ernstige gevolgen: dat hangt vooral af van het nicotinegehalte van de vloeistof. Misselijkheid, braken, bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn en hartkloppingen zijn mogelijke symptomen. In de ergste gevallen leidt de vloeistof zelfs tot epileptische aanvallen, hartritmestoornissen of ademhalingsproblemen. Een nicotinedosis van 10 milligram kan bij een kind al ernstige vergiftiging veroorzaken.

