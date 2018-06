117 grote en kleine voedingsvragen 02 juni 2018

Met je kind gezond leren eten, kan je niet vroeg genoeg starten. Maar welke ouder vindt tegenwoordig nog de weg in de overvloed aan tegenstrijdige berichten over voeding? Twee Nederlandse voedingsexperts zetten één en ander op een rijtje in dit nuttige boek met 117 grote en kleine vragen - en antwoorden - in de volgorde van onze levensloop: van voeding tijdens de zwangerschap tot die van baby's en peuters tot tieners en (jong)volwassenen. Als extraatje gooien ze er interessante hoofdstukken over voedselhypes, -mythes en -marketing bovenop, zodat hun boek ook niet-ouders aanspreekt. Zeer aanbevolen!

