116 km/u in zone 70 om bij stervende kat te zijn: rechter toont begrip 15 januari 2019

00u00 0

De politierechter in Veurne heeft zich van zijn menselijkste kant getoond toen hij een jongeman voor zich kreeg die 116 km/u had gereden in een zone 70 in Koekelare. "Mijn vriendin had net gebeld dat onze kat op sterven lag", sprak D.D. "Er was niet veel tijd meer. Ik wou er absoluut bij zijn om haar te steunen en hield daardoor mijn snelheid niet in de gaten. De kat is twee uur later overleden." De rechter was mild: "Ik begrijp heel goed dat het overlijden van een huisdier grote emoties losweekt bij mensen. Je moet enkel die emoties in het verkeer leren te beheersen, want dat zorgt voor gevaarlijke toestanden." De jongeman kreeg geen geldboete of straf, maar wel een verkeerscursus opgelegd. (JHM)

