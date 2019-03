116 euro boete door te smalle parkeerstrook 23 maart 2019

In Loker, een deelgemeente van Heuvelland, hebben meer dan 10 bewoners een parkeerboete gekregen van 116 euro omdat ze met een wiel op het voetpad geparkeerd stonden. Het bizarre is dat ze dat al vijftien jaar zo doen, omdat de parkeerstroken te smal zijn: 1,65 meter, in plaats van de wettelijke 1,80 meter.