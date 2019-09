Exclusief voor abonnees 115 klachten over ziektebriefjes 16 september 2019

Vorig jaar liepen 115 klachten binnen bij de Orde der Artsen over 'welwillendheidsattesten'. In 2017 waren dat er 'maar' 64. De term wordt gebruikt als er vermoedens rijzen dat artsen hun patiënten een attest afleveren zonder dat echt bewezen is dat hij of zij (arbeids)ongeschikt is -ziektebriefjes met een reukje aan. Klachten worden meestal ingediend door werkgevers. Een patiënt die van een arts twee weken thuis krijgt omdat zijn of haar hond ziek is - een situatie die onlangs bij werkgeversorganisatie VOKA aangekaart werd door een bedrijfsleider - kan dus niet. "Gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid is er enkel wanneer de werknemer zelf onmogelijk kan werken omdat hij ziek is of een ongeval had", verduidelijkt Veronique Leroy, adviseur sociaal recht en arbeidsmarkt. "Niet omdat een familielid of een vriend - laat staan een huisdier - ziek is."

