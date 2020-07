Exclusief voor abonnees 115.000 extra kinderen kregen schooltoeslag 13 juli 2020

Voor het schooljaar 2019-2020 ontvingen zo'n 450.000 kinderen een schooltoeslag. Dat zijn er ongeveer 115.000 meer dan het schooljaar voordien, zo blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V). De reden ligt voor de hand: door de integratie van toelagen in het groeipakket worden de schooltoelagen nu automatisch toegekend. "Op Vlaams niveau spreken we van een toename van bijna 35 procent. Bovendien ligt het gemiddelde bedrag dat men ontvangt ook zo'n 97 euro hoger dan vroeger", zegt Vandromme. "We zien nu dat 39,4% van de kinderen recht heeft op een schooltoeslag. Gelet op de inkomensgrenzen die gelden voor de schooltoeslag, wijst dit erop dat heel wat kinderen in een gezin met een beperkt inkomen wonen."

